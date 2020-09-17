Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masasına konuk oldu: (3) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğine ilişkin, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağışlar, seller, heyelanlar daha da sık görülmeye başlayacak. Çünkü tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor, deniz suyu seviyesi buzulların erimesi sebebiyle yükseliyor. Şu an bunlarla mücadele etmek durumundayız ve topyekün mücadele etmek durumundayız." dedi.

Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İklim değişikliği eylem planları hazırlıklarının hangi aşamada olduğuna yönelik soru üzerine Kurum, uluslararası gündemdeki en önemli sorunun iklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu vurguladı.

Kurum, dün G-20 Çevre Bakanları Toplantısı'na iştirak ettiklerini hatırlatarak, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında her ülkenin kendi eylem planlarını hazırladığını ve bu planlar çerçevesinde uygulamaları hayata geçirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin 7 bölgesine ilişkin hazırlanan eylem planının uygulanmaya başlandığını anımsatan Kurum, "Bu çerçevede Karadeniz'de az önce de anlattığım gibi çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Tabii Polatlı'da yaşanan kum fırtınası bilhassa insan sağlığını da etkileyecek, çocuklarımızı, gençlerimizi, bu noktada dışarıda kalan vatandaşlarımızı da etkileyecek, kurak bölgelere ilişkin Türkiye'de ender görülen bir hortum olayı." diye konuştu.

"İklim değişikliğiyle mücadele planını büyükşehirleri dikkate alarak genişlettik"

Kurum, bu çerçevede eylem planlarının çerçevesini 30 büyükşehir belediyesini de dikkate alarak genişlettiklerini ifade ederek, Bakanlık olarak eylem planlarına hem hibe desteği hem de proje desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti.

İklim değişikliğine ve yaşanan doğa olaylarına değinen Kurum, şunları söyledi:

"Tabii bu tür ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılacağız. Yoğun yağışlar, seller, heyelanlar daha da sık görülmeye başlayacak. Çünkü tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor, deniz suyu seviyesi yine bu noktada buzulların erimesi sebebiyle yükseliyor. Şu an bunlarla mücadele etmek durumundayız ve topyekün mücadele etmek durumundayız."

"Korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çekeceğiz"

İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele kapsamında yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar ve ekolojik koridorlar ile millet bahçesi projelerine yönelik soru üzerine ise Kurum, iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi adına çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikli olarak ülkemizin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayacak 4 ana ekolojik koridor oluşturuyoruz. Bu ekolojik koridorları da 22 yan koridorlarla birbirine bağlıyoruz. Tabii şehirlerin içine girdiğinde bu koridorların uzantıları işte millet bahçelerimiz, parklarımız, yeşil alanlarımız, derelerimiz... Şehrin nefes aldığı 2 alan var, biri yeşil alanlarımız, diğeri de denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız. Dolayısıyla bu iki alanı koruyacak, arttıracak çalışmalar yürütüyoruz. OECD verilerine göre korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çekecek çalışmalar yürütüyoruz.

81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz vardı. Bu kapsamda yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanı projelendirdik ve 266 tane millet bahçesini hemen hemen her ilimizde olacak şekliyle artık ilçelerimizde dahi millet bahçesi projelerimiz var. 21 ilde 34 millet bahçesinin de açılışını gerçekleştirdik. Açılışa hazır 8 millet bahçemiz daha var. İhalelerini yaptıklarımız, projeleri devam eden yaklaşık 7 milyar lira tutarında şu an devam eden millet bahçesi projelerimiz var. Bakıyorsunuz bu alanlar sadece millet bahçesi, ekolojik koridor olarak değil, depremde toplanma alanları olarak da işlev görüyor."

"Olası depremlerde millet bahçeleri toplanma alanı olacak"

Elazığ depreminin ardından şehir içindeki güvenli alanlarda çadır kurarak vatandaşlara geçici barınma hizmeti verildiğini hatırlatan Kurum, dolayısıyla Ankara'da, İstanbul'daki olası depremlerde millet bahçelerinin çok ciddi toplanma alanı olacağını kaydetti.

Kurum, bu durumda hızlı bir şekilde vatandaşların yaralarının sarılabileceğinin altını çizerek, "Tabii sadece ekolojik koridorlar değil, bu koridorlar dışında da yapılması gereken tüm çevre faaliyetlerini yerel yönetimlerimizle birlikte yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Yani hem atıklarımızı hem kanalizasyonumuzu, yağmur suyumuzu, kesitlerimizi, menfezlerimizi hem ilgili bakanlıklarımız hem de biz yürütmeye gayret gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Parsel bazında imar planı değişikliği tamamen kaldırılmış durumda"

İmar planı değişikliğindeki değer artış payı düzenlemesine de değinen Kurum, "Gönül Belediyeciliği" kapsamında adalet ve hakkaniyet çerçevesinde şehirlerin içinde parsel bazında imar plan değişikliğini tamamen kaldırdıklarını anımsattı.

Kurum, "Artık hiçbir adada parsel olarak gidip öbür binalar 5-6 katlıyken herhangi bir parsel 15-20 kat olamayacak. Parsel bazında imar plan değişikliği tamamen kaldırılmış durumda. Yüksekliği serbest olan yerleri tamamen çevre teşekkülü, çevredeki binaların yüksekliği neyse bu yükseklikler çerçevesinde belediyeler indirmek zorunda. Bu da çok önemli bir düzenlemedir. Ada bazında plan değişikliği yapılabilir. Yan parsel neyse sizinki de aynısı olacak. Ada bazında bu bölgenin genişlemesi, düzenlenmesi lazım. Yerel yönetimlerle birlikte bu çalışmalar yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, değer artışının kamuya aktarılması sürecine ilişkinse şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir belediyeleri olan yerlerde yüzde 25'i büyükşehir belediyesine, yüzde 25'i ilçe belediyesine, yüzde 25'i Bakanlığın kentsel dönüşüm hesabına, yüzde 25'i de Hazine'ye olmak suretiyle bir düzenleme söz konusu. Büyükşehir olmayan yerlerde ise yüzde 40 ilçe belediyesine, yine yüzde 30 Bakanlığımızın dönüşüm hesabına, yüzde 30 Hazine'ye olacak şeklinde bir düzenleme yaptık. Bu sayede şehirlerimizi daha planlı, daha silüeti düzgün, etrafa zarar vermeyen, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen bir şekliyle yönetmiş olacağız. Çok önemli bir düzenlemedir. İnşallah ülkemize hayırlı olsun.

Bu konuda yönetmelik yayımlandı. Fiilen artık bundan sonra parsel bazında hiçbir şekilde imar plan değişikliği yapılamaz. Tabii kentsel dönüşüm projelerini bunun dışında tutuyoruz. Yani dönüşüm yapılabilmesi amacıyla yine kamu, kamu yatırımları bunların dışında. Yani sonuçta bir planlama yaparken nüfusu, yoğunluğu dikkate alarak planlama yapıyorsunuz. Dolayısıyla altyapıların imkan verdiği yerlerde artık değişiklik yapılabilecek. Yani önüne gelen kendisi gidip işte AVM yapayım, otel yapayım, şehirdeki trafik sorununu, problemini artırayım şekliyle bir düzenleme yapamayacak. Bunu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla genel anlamda, genel ölçekte bakabileceğimiz, alt yapısı, sosyal donatısı olan bir süreci inşallah hayata geçirmiş oluyoruz."

(Sürecek)