Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 16:59

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurum, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla" isimli fotoğrafını tercih eden Kurum, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafına oy verdi.

Bakan Kurum'un "Haber" kategorisinde tercihi ise Mehmen Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafı oldu.

"Muhabirler mutluluğa, sevince ve hüzne ortak oluyorlar"

Bakan Kurum, haber kategorisinde oy verdiği "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğraf için, Ayda bebeğin kurtarıldığı sırada kendisinin de İzmir'deki deprem bölgesinde olduğunu kaydederek, "Oradaydık tüm ekiplerimizle birlikte. Ayda bebek, arama kurtarma çalışmaları yürüten tüm arkadaşlarımıza umut oldu. Benim için haber kategorisindeki en anlamlı fotoğraf buydu" ifadelerini kullandı.

Spor kategorisinde oy verdiği "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafı da yorumlayan Bakan Kurum, Güneydoğu bölgesinde vatandaşların artık bölgenin tüm güzelliklerinden istifade edebildiğini belirterek, "Miniklerimiz özgürce oyunlarını oynayabiliyorlar. Bu da terörün bittiğinin, oradaki çocuklarımızın umut dolu gelecek beklentilerinin resmedildiği bir fotoğraf. O yüzden ben spor kategorisinde bu fotoğrafı değerli ve anlamlı buluyor, oyumu bu fotoğrafa veriyorum." dedi.

Bakan Kurum ayrıca, Türkiye ve tüm dünyanın yaşadığı zorlu süreçlerde muhabir ve foto muhabirlerinin zor şartlarda çok önemli bir meslek icra ettiğini belirterek, "Tüm insanların duygularına ortak oluyorlar, o duyguları resmediyorlar. Yeri geliyor insanların mutluluğunu, yeri geliyor hüznünü, yeri geliyor sevincini resmediyorlar. Yıllar sonra da o fotoğraf karelerine baktığımızda bizim de hatıralarımız canlanıyor. Yeri geliyor canlarını riske atarak bu fotoğrafları çekip dünyayla da paylaşıyorlar. Hepsini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Murat Kurum, voleybol, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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