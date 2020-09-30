Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili mücadelesini anlattığımız toplantıda Paris Anlaşması hususundaki haklı talebimizi yineledik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili mücadelesini anlattığımız toplantıda Paris Anlaşması hususundaki haklı talebimizi yineledik. Adil bir iş birliği ortamının Türkiye'nin ulusal koşul ve kalkınma düzeyine uygun bir pozisyona yerleştirilmesi ile mümkün olduğunu dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Berlin'de düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarıyla Kovid-19 gibi salgın hastalıklar için çevre politikalarında atılması gereken adımları ve iklim değişikliği ile mücadele başlıklarını ele aldıkları iki oturum gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıda, bulaşıcı hastalıkların küresel düzeyde salgınlara neden olmasında rol oynayan biyoçeşitlilik kaybını engellemek için Türkiye'de hayata geçirilen ekolojik koridor ve millet bahçesi projeleri ile doğal sit ve korunan alanlardaki büyüme rakamlarını paylaştığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili mücadelesini anlattığımız toplantıda Paris Anlaşması hususundaki haklı talebimizi yineledik. Adil bir iş birliği ortamının Türkiye'nin ulusal koşul ve kalkınma düzeyine uygun bir pozisyona yerleştirilmesi ile mümkün olduğunu dile getirdik. Avrupa Birliği Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantımızın bütün dünya için örnek çevre politikaları benimsemede yol gösterici olmasını diliyor, başta Almanya Federal Cumhuriyeti olmak üzere tüm katılımcı ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum."

Paris Anlaşması, Avrupa Birliği, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

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