Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var." - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var."
02.11.2020 10:41
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var."
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