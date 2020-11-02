Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var."

Murat Kurum, Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var.' - Son Dakika

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