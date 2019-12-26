Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "( Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."

Murat Kurum, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2... - Son Dakika
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