Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "( Adana 'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."

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Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı