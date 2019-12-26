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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "( Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."
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