Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 00:57:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]