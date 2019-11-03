Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Afyonkarahisar'da
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:11 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği İstişare ve Değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
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