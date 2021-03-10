Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililere seslendi Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililere seslendi Açıklaması

10.03.2021 19:27
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililere seslendi Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Her gönüle giren, tevazu içinde samimi bir şekilde vatandaşlarımızla bir arada olan, onların sorunları, problemleri neyse onları çözmek üzere kararlar alan bir anlayışla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Her gönüle giren, tevazu içinde samimi bir şekilde vatandaşlarımızla bir arada olan, onların sorunları, problemleri neyse onları çözmek üzere kararlar alan bir anlayışla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti Edirne İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Edirne'ye 16 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Eğitimden sağlığa, sanattan spora, turizmden kültüre, çevre şehircilik hizmetlerine kadar birçok alanda yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirten Kurum, "Vatandaşımız için hayat standardını yükseltecek adımları hep birlikte attık. Bugün de şehrimizin ana sorunlarını, problemlerini gerek il başkanımızla gerek milletvekilimiz ve valimizle vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda değerlendirdik. Edirne için önemli olduğunu düşündüğümüz kararlar aldık." diye konuştu.

Edirne'nin tarihi bir şehir olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Edirne hakikaten içinde yüzlerce eseri olan Osmanlıya başkentlik yapmış Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinin olduğu, hanlarıyla, hamamlarıyla, medreseleriyle, camileriyle her sokağında, her mahallesinde, her ilçesinde tarihi net bir şekilde görebildiğiniz, hissedebildiğiniz, ecdadımızın bize bıraktığı o değerleri tam anlamıyla yapabildiğimiz kadim bir şehrimiz. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı, yine Edirne'den Anadolu'ya bağlanan bir kapımızdır, hakikaten stratejik bir yeri var. Birlik ve beraberlik içinde tüm Edirne'mize hizmet verecek Roman'ıyla, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle hepsini bir arada görebileceğimiz, bir arada yaşayacağımız anlayışla çalışmamız gerekir. Bu vatandaşlarımızın tamamına hizmet verme anlayışıyla sürecimizi yürütmemiz gerekiyor. 2002 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın çıkmış olduğu yolda sosyal belediyecilikle başladık ve bugün gönül belediyeciliği diyoruz. Her gönüle giren, tevazu içinde samimi bir şekilde vatandaşlarımızla bir arada olan, onların sorunları, problemleri neyse onları çözmek üzere kararlar alan bir anlayışla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz."

Şehrin altyapısı, vatandaşların refahı, doğal ve tarihi güzelliklerin değerli olduğunu vurgulayan Kurum, bu değerleri herkesin koruması gerektiğini belirtti.

Şehir ziyaretleri

"18 yıldır bizim yanımızda oldunuz." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Salgın demediniz, yağmur çamur demediniz, darbe girişimi demediniz, gezi eylemi, kalkışması demediniz. Hepsinde sayın liderimiz Başkomutanımız Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Ona hep destek oldunuz. Biz AK Parti ailesi olarak büyük bir aileyiz. AK Parti ailesinin bir neferi olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Sizlerle birlikte yapılacak tüm hizmetleri yapmak için de şehirlerimizi bir bir gezmeye gayret gösteriyoruz. Bugün şehir ziyaretlerimizden 80. ilimizdeyiz, bir ilimiz kaldı. 300'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir arada olduk, onların taleplerini dinledik, rızalarını almaya çalıştık."

Ziyarette, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer yer aldı.

Mimar Sinan, Murat Kurum, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililere seslendi Açıklaması - Son Dakika


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