Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ardahan'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ardahan'da

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı maşallah ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ardahan'da, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı maşallah ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor. Çünkü o ittifakın içinde birlik, beraberlik, karşılıklı güven ve saygı var. O güven ve saygı içerisinde yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları ile AK Parti Ardahan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

"Kapı kapı gezeceğiz, her gönle dokunacağız"

Kurum, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, Ardahan'a millet bahçesini kazandıracaklarını söyledi.

Kente üniversite öğrencilerinin güzel vakit geçireceği alanlar yapacaklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Artık 31 Mart'a çok az kaldı. Bu süreçte kapı kapı gezeceğiz, her gönle dokunacağız, her kalbe gireceğiz ve yapmak istediklerimizi vatandaşlarımıza anlatacağız. Biz anlatırsak o kalplere gireriz, gönüllere dokunuruz. Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu her vatandaşımıza o 17 yıldır gösterdiğimiz hizmetleri bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu kutlu ittifakı anlatmamız gerekiyor, artık bu işin bir beka ve güvenlik meselesi olduğunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor."

Kanaat önderleriyle buluştu

Esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet eden Kurum, vatandaşlara bez torba dağıttı.

Bakan Kurum, daha sonra Ardahan Öğretmenevi'nde kanaat önderleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, kentte yapacakları projelerle ilgili bilgi verdi.

Tüm projeleri yapmalarının nedeninin kenti marka şehir haline getirmek olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı maşallah ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor. Çünkü o ittifakın içinde birlik, beraberlik, karşılıklı güven ve saygı var. O güven ve saygı içerisinde yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Biz hep hizmet siyasetinden yana olduk, gönül siyasetinden yana olduk. Sosyal belediyecilikle başladık. Bize bırakılan çöp, çamur, çukur belediyeciliğini sona erdiren 1994 yılında AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz o hizmet yarışını dalga dalga büyüttük, ülkemizin her noktasında eğitimden, sağlığa, kültürden turizme kadar bir çok alanda hizmetlerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

Kurum, konuşmasının ardından kanaat önderlerinden sorunları ve talepleri dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:39 Kaynak: AA

AK Parti, Ardahan, Murat Kurum, Politika
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