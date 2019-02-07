Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arkadaşlarımız Cihazlarla Dinleme Yapıyorlar.
2 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere, yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşmaya çalışıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:01 Kaynak: AA
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