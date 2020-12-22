Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü

22.12.2020 19:27
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile bir araya geldi.

Arnavutluk Başbakanlık Ofisindeki görüşmede Bakan Kurum'a Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminin ardından Arnavut dostları tarafından paylaşılan taziye ve dayanışma mesajları için teşekkür etti.

Arnavutluk'taki depremin ardından yaraların sarılması adına Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Arnavutluk'un yanında olmaya gayret gösterdiğini kaydeden Kurum, bir yılı aşkın süredir yaptıkları çalışmaların önemli bir aşamasına geldiklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Arnavutluk'ta başlattıkları 522 konutun temel atma törenini yarın gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, "Türkiye, sadece bu konut projeleri noktasında değil, her zaman ve her alanda Arnavutluk halkının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.

Kurum, birlikte yürütecekleri projelerin Arnavutluk halkı, Türkiye-Arnavutluk dostluğu ve depremzedeler için hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, "Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık. Projemizle 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark da inşa ediyoruz." diye konuştu.

Konutların inşaat süreçlerinin Türkiye'nin en tecrübeli kamu kurumu olan TOKİ tarafından yürütüldüğünü aktaran Kurum, şunları söyledi:

"TOKİ, yaptığı çalışmalarla hem yurt içi hem de yurt dışında model olma özelliği taşıyor. TOKİ'mizle ülkemizde yaklaşık 990 bin konutu tamamladık. Yine yurt dışında birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binalarını yaptık. TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim."

İki ülke arasında yapı denetim hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı'nın imzalanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taslak üzerinde çalışmalarını tamamlandığını belirten Kurum, hazırlıkların tamamlanması halinde mutabakatın imzaya hazır hale geleceğini ifade etti.

Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocakta Ankara'ya planladığı ziyaret çerçevesinde bu mutabakatın imzalanması ile söz konusu sistemin Arnavutluk Cumhuriyeti'nde kurulumunu sağlayacak ilk adımın atılmış olacağını vurguladı.

Ahmetaj ise binaların inşası projesinin ileri aşamada olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum. Projenin ileri bir aşamasına ulaşmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum ve Arnavutluk hükümetinden üst düzey yetkililerin katılımıyla yarın Laç şehrinde depremzedeler için yapılacak yeni binaların temel atma töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 konut talimatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Proje, TOKİ tarafından hayata geçiriliyor.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü - Son Dakika


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