Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık" - Son Dakika

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık"

02.11.2020 00:25

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattıklarını söyledi.

Kurum, arama kurtarma çalışmaları devam eden Doğanlar Apartmanı enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma işinin kahramanlarının, AFAD'ın, UMKE'nin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kurum, "Özverili bir çalışma yürütüyorlar, durmaksızın. Vardiyalı bir şekilde tüm ekiplerimiz bu çalışmayı yürütüyorlar. Artık binalarımızın alt katlarına inmeye başladık. Yukarıdan ala ala, hassasiyetle çalışıyor ekiplerimiz. Burada da 2. kata kadar geldiler. Yarın artık zemin kat seviyesine ulaşacaklar. Dua ediyoruz, vatandaşlarımızı sağ salim kurtarabilmek için." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında ilerleme kaydedip hasar gören binalarda arama kurtarma faaliyetlerinde artık sona doğru yaklaşacaklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık. Hasar tespitlerini yapıyoruz, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi uyarıları yapıyoruz. Hep birlikte yürütüyoruz.

Yarın detaylı bir açıklama yapacağız. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun. Burada, İzmir'imizde her çalışma kontrol altında yürütülüyor. İnşallah hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımıza ulaşmak, önceliğimiz bu. Öbür işleri zaten yapıyoruz. Elazığ'da, Malatya'da, Van'da ne yaptıysak, burada da aynı şekilde, aynı özveriyle, aynı hızla yapıp, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız."

Yıkılan binalara ilişkin savcılığın tahkikat başlattığını kaydeden Kurum, "Yıkım nedenlerinin, buralardaki beton kalitesinin, projeye uygun olup olmadığının, proje dışı bir imalat olup olmadığının tespitlerini yapıyorlar ve bu sürece ilişkin sorumluları kimse bu sorumlularla ilgili her türlü cezai, hukuki işlemi yapacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından depremzedelerle bir araya gelen Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık

Arama Kurtarma, Murat Kurum, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık' - Son Dakika


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