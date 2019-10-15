Çevre Ve Şehircilik Bakanı Kurum, Başkan Kılca'yı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti. Karatay'ın Türkiye'nin en eski yerleşim yerleri arasında bulunduğunu, bu özelliğin korunarak gelecek nesillere aktarılması adına hep birlikte çalışacaklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Karatay'ın inşası ve ihyası için her türlü çabayı hep birlikte göstereceğiz ve ilçemizin bütün projelerinin takipçisi ve destekçisiyiz" dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Türkiye'nin önemli ilçeleri arasında yer alan Karatay'ın her alanda ilerlemesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan bilgi alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yüzde 77 oy oranıyla Konya'da birinci seçilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın duruşuyla, tavrıyla takdir ettiklerini belirtti.

KARATAY'A DAİR BÜTÜN PROJELERİN TAKİPÇİSİ VE DESTEKÇİSİYİZ

Bakan Kurum, "Karatay ilçemiz, Konya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biri. Yüzlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karatay, Hz. Mevlana'nın kabrinin bulunduğu yer olması bakımından da ayrıca önemli. Bizler de hem hükümet hem de bakanlık olarak buranın tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak ihya etmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Hep birlikte Karatayımızı inşa ve ihya edilmiş olarak gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Tabi bu kapsamda Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca Başkanımızın da çok güzel projeleri var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belediyemizin tüm projelerine destek vereceğiz, tüm çalışmalarınızı ilgiyle takip ediyoruz ve yanınızdayız. Yapmamız gereken, Konya'mızdaki, Karatay'ımızdaki birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu noktada her türlü çabayı göstereceğimizi belirtiyor ve Hasan Kılca Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

KARATAY KONYAMIZIN VE ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ İLÇELERİNDEN BİRİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Konya'ya ve Karatay'a olan özel ilgisi dolayısıyla Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın Konya ve Türkiye için çok önemli bir ilçe olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Karatay, Hz. Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi'nin, Emir Celaleddin Karatay'ın ve daha birçok önemli şahsiyetin türbesinin bulunduğu bir ilçe. Burası aynı zamanda en önemli turizm merkezlerinden birisi. Yine önemli tarım alanlarının ve 45'e yakın sanayi sitelerinin yer aldığı bir ilçe. Eski sanayinin de bölgemize gelmesiyle birlikte ilçemiz hem üretime hem de istihdama önemli katkı yapmaya devam edecektir."

BAŞKAN KILCA KÜLTÜR VE TURİZM PROJELERİNİ ANLATTI

Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçe genelinde yürüttükleri projeler hakkında da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bilgi verdi. Mevlana bölgesindeki kentsel dönüşümü Bakanlığın öncülüğünde sürdürdüklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bunun yanı sıra Hz. Mevlana Türbesi ve arkasındaki projemiz ve Obruk Gölü ile Obruk Hanı'ndaki çalışmamızla ilgili de Bakanlığınızın büyük destekleri var. Burayı da Konya ve ülke turizmine hep birlikte kazandırıyoruz inşallah. Çatalhöyük'ten 1000 yıl kadar daha eski bir geçmişe sahip olan Boncuklu Höyüğü konusunda da bir hazırlık içerisindeyiz. Boncuklu Höyüğü, geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü National Geographic Türkiye Dergisi'ne kapak oldu. Bölgede yapılan kazı ve araştırmalarda Avrupa'ya tarımın buradan gittiğine dair izler bulundu. İnşallah sizlerin de katkısıyla burayı da Çatalhüyük ile birlikte önemli bir turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret anısına tablo takdim ederken ziyarete Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.