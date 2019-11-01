Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Belediyelerde üst düzey atamalar) Böyle bir tasarı söz konusu...
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Belediyelerde üst düzey atamalar) Böyle bir tasarı söz konusu...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Belediyelerde üst düzey atamalar) Böyle bir tasarı söz konusu...

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Belediyelerde üst düzey atamalar) Böyle bir tasarı söz konusu değil. Bize gelmiş böyle bir talep de yok, böyle bir tasarı da yok. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Belediyelerde üst düzey atamalar) Böyle bir tasarı söz konusu değil. Bize gelmiş böyle bir talep de yok, böyle bir tasarı da yok. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Belediyelerde üst düzey atamalar) Böyle bir tasarı söz konusu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]