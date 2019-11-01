Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Belediyelerde üst düzey atamalar) Böyle bir tasarı söz konusu değil. Bize gelmiş böyle bir talep de yok, böyle bir tasarı da yok. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok."