Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te tarihi alanları gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te tarihi alanları gezdi

05.02.2021 21:07

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik'teki projeleri ve tarihi alanları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik'teki projeleri ve tarihi alanları inceledi.

Kurum, Şeyh Edebali Türbesi Kampüsü'ndeki incelemelerinin ardından tarihi valilik binasının da içinde bulunduğu ve millet bahçesi yapılacak sahayı gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu Söğüt ilçesine geçen Kurum, türbe önünde geleneksel alp kıyafetleriyle tutulan nöbet değişimini izledi. Türbeyi de ziyaret eden Murat Kurum, burada dua etti.

Türbe etrafına yapılan Ertuğrul Gazi Camisi ve Darü-l Kurra Külliyesi inşaatını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum'a geleneksel kılıç hediye edildi.

Kurum da kılıcı geleneksel alp kıyafetiyle nöbet tutan askere vererek, "Bizden hatıra olsun, arkadaşlarımız nöbet tutarken bu kılıcı da yanında bulundursun" ifadesini kullandı.

Kurum'a ziyaretleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ile milletvekilleri ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Söğüt'te ay çiçek yağı üretimini arttırmaya yönelik çalışma Söğüt'te ay çiçek yağı üretimini arttırmaya yönelik çalışma Bilecik'te uyuşturucu operasyonu Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Şeyh Edebali, Murat Kurum, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te tarihi alanları gezdi - Son Dakika


Son Dakika
19:00 İnce'den CHP'li vekillerin kendisine yaptığı çağrıya sert yanıt: İnandırıcı değilsiniz
18:24 Danimarka'da Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya AK Parti'den sert tepki
18:49 Kuntz'un sonunu getirecek iddia! A Milli Takım'da oruç krizi çıktı, futbolcular kazan kaldırdı
18:32 Kritik maçta sürpriz ilk 11! A Milli Takımımızın Ermenistan karşısındaki kadrosu şaşırttı
18:21 Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor
18:01 Beşiktaş Başkanı Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
17:49 Tepki çekti! Depremzedeler için düzenlenen maçta rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a ikaz
17:35 Kılıçdaroğlu'ndan Gaffar Okkan'ın mezarına ziyaret: İzin vermeyeceğiz
17:39 Bir hafta önce tartıştığı kişiyi tabancayla karnından vurdu
17:00 Hiç beklenmedik isimler! Son şampiyon Trabzonspor'da 10 futbolcunun menajerinden dava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 19:47:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te tarihi alanları gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement