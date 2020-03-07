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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bir ülke gençliği ile ayakta kalır
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Diyanet Vakfı Özel Konya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:57 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Diyanet Vakfı Özel Konya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılışında konuştu. (3)
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