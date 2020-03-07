Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bir ülke gençliği ile ayakta kalır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bir ülke gençliği ile ayakta kalır - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bir ülke gençliği ile ayakta kalır

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Diyanet Vakfı Özel Konya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılışında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Diyanet Vakfı Özel Konya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılışında konuştu. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bir ülke gençliği ile ayakta kalır

Murat Kurum, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:57 Kaynak: AA
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