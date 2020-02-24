Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız."

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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