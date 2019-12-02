Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler, Murat Kurum, İspanya, Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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