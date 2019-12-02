Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
6 saat önce
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:34 Kaynak: AA
İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var