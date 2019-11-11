Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır. Aksine tarihi, doğal dokusu ve silüetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, boğazda kaçak yapılaşmayla mücadele edecek önemli adımların atılacağı düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye ilişkin yetki Meclisimizdedir"
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