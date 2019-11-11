Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi...
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır. Aksine tarihi, doğal dokusu ve silüetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, boğazda kaçak yapılaşmayla mücadele edecek önemli adımların atılacağı düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye ilişkin yetki Meclisimizdedir"

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:46 Kaynak: AA
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