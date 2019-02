Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bolu'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm master planına ilişkin, "Bu master plan çerçevesinde 2019 yılından başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte -ki yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz- bu riskli binaların olduğu alanlarda bunun yüzde 10-15'lik kısmını da kamu...

Bakan Kurum, Bolu Valiliğini ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde şehirlerin kalkınması ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, "Çok yakın zamanda da projelere başlayarak, artık bu sistemin ruhuna uygun bir şekilde şehirdeki yaşam kalitesini, yeşil alan miktarını arttıracak kentsel dönüşümle ilgili problemli sorunlu mahallelerimizi ve semtlerimizi dönüştürecek uygulamaların kararı aldık." diye konuştu.



Bakan Kurum, Bolu'da atık su arıtma sisteminin şu an itibarıyla nüfusun yüzde 70'ine verildiğini dile getirerek, "Kalan yüzde 30 ile alakalı atık su arıtma hizmeti işi projesi ihalesi yapıldı. Bu ihale kapsamında bu bedel de yaklaşık 35 milyon lira. Bu işi bitirdiğimizde Bolumuzun yüzde 100'üne atık su artıma hizmeti inşallah en yakın zamanda veriyor olacağız. Hedefimiz, tüm Türkiye'de 2023 yılına kadar bütün nüfusumuza hizmet edecek atık su arıtma hizmetini vermek." ifadelerini kullandı.



"Çevre kirliliğine neden olan atıklar bertaraf edilecek"



Türkiye'deki tavuk üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun Bolu'da yapıldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:



"Üretim çerçevesinde atıklar, üretimden kaynaklanan atıklar çevre kirliliğine de sebebiyet veriyor. Buna ilişkin önümüzdeki hafta Bakanlığımız personeli Bolu'ya gelecek. Burada hem tesislerimizde hem belediyemizde, belediye başkan adayımız ve Valimizle atıkların enerjiye dönüştürülmesi veya organik atıkları gübre haline çevirecek çalışmayı yerinde inceleyecekler. Bu çevre kirliliğine sebebiyet veren atıkların bertarafını da çok yakın zamanda inşallah gerçekleştiriyor olacağız."



90 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi



Bakan Kurum, "Millet Bahçesi" projesine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Her ilimizde en az bir Millet Bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık ve süratli bir şekilde de bu uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bolu merkez Kalıcı Konutlar bölgemizde yaklaşık 90 bin metrekare alanda, Bolu'nun tarihine, kültürüne uygun, Köroğlu Millet Bahçesi uygulamasını da TOKİ eliyle buradan belediyemizden hiçbir bedel almadan devletimizin kaynaklarını kullanmak suretiyle kazandırmış oluyoruz. Bu Millet Bahçesi'nin içinde Bolulu vatandaşlarımızın, bölge vatandaşlarımızın vakit geçireceği, millet kıraathaneleri, çay bahçeleri, çocuk oyun alanları, gencimizin, yaşlımızın, çocuklarımızın vakit geçireceği, her türlü faaliyetleri gerçekleştireceği sosyal alanlar olacak. İçinde göletler olacak. Spor alanları olacak."



Diğer projelerden de bahseden Kurum, "Başkanımızın diğer bir projesi de mevcut stadın olduğu yerin taşınması, yeni bir stat yapılma projesi var. Bunun da yapılmasıyla inşallah mevcut stadın olduğu yeri de ikinci Millet Bahçesi olarak süreç içinde Bolu'ya kazandırmak istiyoruz." dedi.



"Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz"



Bakan Kurum, depremin, ülkenin bir gerçeği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bolu'da 1944 ve 1999 yıllarında çok büyük depremler yaşandı. Marmara Depremi ile Bolu'da birçok evimiz hasar gördü ve 49 vatandaşımızı kaybettik. Bu acıları biz bir daha yaşamak istemiyoruz. Şunu da net bir şekilde söylemek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız da dün ifade etti, 81 ilimize genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi suretiyle kentsel dönüşüm master planı hazırlanacak. Bu master plan çerçevesinde 2019 yılından başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte ki -yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz- bu riskli binaların olduğu alanlarda bunun yüzde 10-15'lik kısmını da kamu olarak, Bakanlık olarak biz TOKİ eliyle yapacağız. Bu dönüşümü tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle de önümüzdeki süreçte bitirmek istiyoruz."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un kentteki temasları devam ediyor.



