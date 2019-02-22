Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bolu'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "Hedefimiz, tüm Türkiye
'de 2023 yılına kadar bütün nüfusumuza hizmet edecek atık su arıtma hizmetini vermek." dedi.
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ruhuna uygun bir şekilde şehirlerin kalkınması ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla şehirlere ziyarette bulunduklarını söyledi.
Şehirdeki yaşam kalitesini arttırmak adına karar aldıklarını anlatan Bakan Kurum, " Yapabileceğimiz projeleri burada hep beraber karar almak suretiyle çok yakın zamanda da projelere başlayarak, artık bu sistemin ruhuna uygun bir şekilde şehirdeki yaşam kalitesini, yeşil alan miktarını arttıracak kentsel dönüşümle ilgili problemli sorunlu mahallelerimizi ve semtlerimizi dönüştürecek uygulamaların kararı aldık." diye konuştu.
Bakan Kurum, Bolu
'da atık su arıtma sisteminin şu an itibari ile nüfusumuzun yüzde 70'ine verildiğini belirterek, "Kalan yüzde 30 ile alakalı atık su arıtma hizmeti işi projesi ihalesi yapıldı. Bu ihale kapsamında bu bedel de yaklaşık 35 milyon liralık bedel bu işi bitirdiğimizde Bolumuzun yüzde 100'üne atık su artıma hizmeti inşallah en yakın zamanda veriyor olacağız. Hedefimiz, tüm Türkiye'de 2023 yılına kadar bütün nüfusumuza hizmet edecek atık su arıtma hizmetini vermek." diye konuştu.
Çevre kirliliğine neden olan atıklar bertaraf edilecek
Bolu'nun en önemli sektörlerden birinin tavuk üretimi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin tavuk üretiminin yaklaşık yüzde 30'u Bolu ilimizde yapılıyor ve yapılan üretim çerçevesinde atıklar üretimden kaynaklanan atıklar çevre kirliliğine de sebebiyet veriyor. Buna ilişkin önümüzdeki hafta bakanlığımız personelleri Bolu'ya gelecek. Burada hem tesislerimizde hem belediyemizde, belediye başkan adayımız ve valimizle birlikte buradaki atıkların enerjiye dönüştürülmesi veya organik atıkları gübre haline çevirecek çalışmayı burada beraber yerinde inceleyecekler. Bu çevre kirliliğine sebebiyet veren atıkların bertarafını da çok yakın zamanda inşallah gerçekleştiriyor olacağız. "
90 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi
Bakan Kurum, 81 ilde Millet Bahçesi Projesinin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Her ilimizde en az bir Millet Bahçesi yapma hedefi ile yola çıktık ve süratli bir şekilde de bu uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bolu merkez Kalıcı Konutlar bölgemizde yaklaşık 90 bin metrekare alanda, Bolu'ya uygun Bolu'nun tarihine, kültürüne uygun, Köroğlu
Millet Bahçesi uygulamasını da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eli ile buradan belediyemizden hiçbir bedel almadan devletimizin kaynaklarını kullanmak suretiyle 90 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi kazandırmış oluyoruz. Bu Millet Bahçesi'nin içinde Bolulu vatandaşlarımızın bölge vatandaşlarımızın vakit geçireceği, millet kıraathaneleri, çay bahçeleri, çocuk oyun alanları, gencimizin, yaşlımızın, çocuklarımızın vakit geçireceği her türlü faaliyetleri gerçekleştireceği sosyal alanlar olacak. İçinde göletler olacak. Spor alanları olacak. Burada 7 gün 24 saat Bolulu kardeşlerimiz, vatandaşlarımız vakit geçirecek. ve Bolumuzda bir illet bahçesine kavuşmuş olacak."
Bolu'ya yeni stadyum
Bolu'ya yeni bir stadyumun yapılmasına ilişkin Bakan Kurum, "Başkanımızın diğer bir projesi de mevcut stadın olduğu yerin taşınması, yeni bir stad yapılma projesi var. Bunun da yapılması ile birlikte inşallah mevcut stadın olduğu yeri de ikinci millet bahçesi olarak süreç içinde Bolumuza kazandırmak istiyoruz." dedi.
"Bilindiği gibi deprem ülkemizin büyük gerçeği" diyen Bakan Kurum, "Bolumuzda 1944 ve 1999 yıllarında çok büyük depremler yaşadı. 1999 yılında yaşanan Marmara
depremi ile Bolu'da birçok evimiz hasar gördü ve 49 vatandaşımızın canını kaybettik." şeklinde konuştu.
Yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz
Depremle birlikte acıların yaşandığını vurgulayan Bakan Kurum, "Bu acıları biz bir daha yaşamak istemiyoruz. Ama şunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Sayın cumhurbaşkanımız da dün ifade ettiler 81 ilimize biz genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi suretiyle dönüşüm master planı hazırlanacak. Bu master plan çerçevesinde 2019 yılından başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte ki, yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu riskli binaların olduğu alanlarda bunun yüzde 10-15'lik kısmını da kamu olarak bakanlık olarak biz TOKİ eliyle yapacağız. Bu dönüşümü tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle de önümüzdeki süreçte bitirmek istiyoruz. " dedi.
Bakan Kurum'un kentdeki temasları devam ediyor