Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün Bursamızın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün Bursamızın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci başlatıyoruz"

Yaklaşık 32 yıldır atıl olan binanın yıkımına başlandı

Bursalıların hayal ettiği Hanlar Bölgesi projesinin startı verildi

BURSA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile Bursa Çekirge'deki Çelik Palas Otelin arkasında bulunan yaklaşık 32 yıllık atıl inşaatın yıkımına başlandı. Törende ayrıca, Bursalıların hayal ettiği Hanlar Bölgesi projesi ve Atatürk Spor Salonu yıkımının da startı verildi.

Çelik Palas'ın arkasındaki 39 dönümlük alanda konuşlanmış 32 yıllık atıl binanın yıkımına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile başlandı. 1988 yılında temeli atılan ve 6 blok, 36 daire ile 250 odadan oluşan binanı yerine millet bahçesi yapılacak. 27 bin 500 metre kare alan üzerine kurulacak olan Çekirge Teras'da bin araçlık otopark, yüzme havuzu, millet kıraathanesi, seyir terası, sosyal tesis ve mescit gibi birçok alan yer alacak. Bu proje ile birlikte millet bahçesine kazandırılması hedeflenen Atatürk Kapalı Spor salonunun yıkımına ve Hanlar Bölgesi projesi için gerekli binaların yıkımına başlanıldı.

Dün itibariyle, tarihin yeniden yazılacağı bir döneme girildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız, milletimize 320 milyar metreküplük Tuna-1 rezerviyle, enerjide dışa bağımlılığa son verecek. Güçlü Türkiye'nin ayak seslerini bütün dünyaya yeniden duyurdular. Bu büyük müjde, bu büyük kalkınma hamlesi; ülkemiz için, aziz milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sakarya Doğalgaz Sahasıyla ülkemize bambaşka bir zenginlik katan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak; Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, yeni bir döneme girdiğimiz bugünlerde; biz de, Bursa'mıza yeni şehircilik harikalarıyla, yeni projelerle, yeni müjdelerle geldik. Müjdelerimiz, projelerimiz; 7'den 70'e tüm Bursalı kardeşlerimiz için, Bursa için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana, Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ruhuna uygun olarak, şehircilik manifestomuzun gereği olarak il ziyaretlerini yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Valilerimizle, başkanlarımızla, vatandaşlarımızla yeni kararlar aldık. Bugün artık bu istişarelerin, bu kararların hamdolsun meyvelerini almaya başladık. İşte bakın bugün Bursa'dan '2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye' diyoruz. Güçlü Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden olan Bursa; Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin, yani bir sonun değil aslında yeni başlangıçların şehridir. Bursa; Osmanlı mimarisinin ilk tohumlarının atıldığı, bir açık hava şehircilik müzesidir. İşte bu şehircilik harikasının, bu yeni başlangıçlar şehri Bursa'nın daha da güçlü olması için, "Yeni Bursa" hayaliyle çalışıyoruz. 22 Ağustos 2020 tarihini unutmayalım! Bugün Bursa'mızın gelecek 100 yılına damga vuracak bir süreci başlatıyoruz. Bursa'da; bu kadim şehrin en büyük tarihi ve kültürel ihya sürecine Bursalı kardeşlerimizle birlikte Bismillah diyoruz. Bugün kadim Bursa'mızın yeniden inşa ve ihyası için 3 ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden, Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor Kompleksi'nden Sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize bugün itibariyle başlıyoruz. Tüm bu projeleri, özellikle de Bursa'yı çok yakından takip eden, bizlere Bursa'ya dair yeni görevler, talimatlar ve öneriler veren liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Hanlar Bölgesi'nin Tophane'den başlayarak, Ulu Cami'yi, Kozahan'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarsına kadar 252 tarihi yapı yer aldığı bir bölge olduğunu belirten Bakan Kurum, "İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, bu Hanlar Bölgesi'nden başlatıyoruz. İlk etapta; proje için; Büyükşehir Belediyemize 50 milyon lira tahsis ettik. 12 bin 400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı'nda yer alan miadını doldurmuş 40 binayı, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz. Şehir merkezine yük olan, trafik sıkışıklığına neden olan, tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz. Ardından hızlıca; Pirinç Han, Bakırcılar Çarşısı, Kapan Han, Eski İpek Hanı'nı ihya edeceğiz. Ulu camiinin çevresini daha da güzelleştirecek. Bu yeni alan, yabancı ve yerli misafirlerimiz için; hanlar bölgesini gezmeden önce bir başlangıç noktası olacak. Meydanda halkımızın katılacağı sosyal etkinlikler yapılacak, meydan adeta Bursa'mızın birlik ve beraberlik mekanı olacak. Birliğin simgesi olacak Çarşıbaşı Meydan Projemiz, Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahip olduklarını belirten Kurum, "İşte bu anlayışla; 32 yıldır metruk bir vaziyette duran, Osmangazi Çelik Palas Oteli'nin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa'nın en vizyoner projelerinden olacak "Çekirge Teras Projesi"ni hayata geçiriyoruz. Bu projemizle inşallah; seyir terası, kütüphanesi, kıraathanesi, müzeler kompleksi, biyolojik göletleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, çınarlar, kapalı otoparkı ve geniş yeşil alanlarıyla; güzel Bursa'mızı daha da güzelleştireceğiz. Çekirge Seyir Terası Projemiz, tüm donatılarıyla birlikte Bursa'mız için hayırlı, uğurlu olsun. Biz 18 yılda; yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir hareketin mensuplarıyız. 81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle; 23 Millet Bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. 184 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Evlatlarımıza daha güzel bir Bursa, daha yeşil bir ülke bırakmak istiyoruz. Bursa'nın yeşiline yeşil katmak için; 680 bin metrekarelik alanda 5 millet bahçesi projemiz daha devam ediyor. Bursaspor'umuzun zaferlerinin şahidi olan Atatürk Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını Haziran ayında gerçekleştirdik. Bugün bu bahçemizin hemen yanında yer alan 50 yaşındaki kapalı spor salonunun da yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksini yaparak, millet bahçemizin büyüklüğünü 42 bin metrakareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Ümit ediyoruz ki; sporcularımız bu tesiste inşallah nice başarılara imza atacaklar. Sporcularımızın, ülkemizin göğsünü kabartacakları mekan olan yeni spor kompleksimiz Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Türkiye'yi depreme hazır hale getiriyoruz"

Yıktığı her şeyin yerine daha güzelini koyanlardan olduklarını belirten Bakan Kurum, "İmha eden değil ihya edenlerden olduk. Biz hiçbir zaman, yapmayan, yapamayanlardan olmadık, hep yapan tarafta olduk. 19 yıl boyunca yüzbinlerce projeyi hayata geçiren, temeller atan, açılışlar yapan, kurdeleler kesen, eser siyaseti üretenlerden olduk. Şehirlerimizin geleceğinin teminatı olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan da, her bedeli göze aldık ve asla geri durmadık. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında Kentsel dönüşümü başlatırken, 'bedeli ne olursa olsun' demişti. Biz de liderimizin bu sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü hep birlikte sağladık. Şimdi de; 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bursa'daki riskli alanların çalışmalarını yapıyoruz"

Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım'da 540 hektar büyüklüğünde 5 riskli alanda çalışmaların olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik'te 865 hektar büyüklüğünde 5 rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. Bildiğiniz gibi; Bursa Sıcaksu semtinde uzun yıllar deri sanayisine hizmet eden Tabakhaneler Bölgesi'ndeki işletmeler, 2007 yılında Badırga Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgesine taşınmıştı. Bölgedeki 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından alanda termal turizminin canlandırılmasına yönelik çalışmaları başlattık. Bunun yanı sıra 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kamulaştırma yaparak, vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu büyük oranda çözdük" dedi.

"Dünyaya örnek projeyi Bursalıların hizmetine sunacağız"

Bursa'da deprem dönüşüm konutlarını ve sosyal donatıları, parkları, yeşil alanları üretmeye başladıklarını belirten Kurum, "Projelendirme çalışmalarımız bitmek üzere. Bursa'mız için bu projemiz de şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bakın biz Kasım ayında söz verdik, bu sözlerimizin hepsini hamdolsun bugün başkanımızla birlikte tutuyoruz. Şimdi de Ağustos ayındayız ve ben bir söz daha, bir müjde daha vermek istiyorum. Çok yakında, Bursa'mızda; Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilecek, vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bir kentsel dönüşüm projesini daha başlatacağız" diye müjdeledi.

"Her vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz"

2002 yılında, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Kurum, "81 ilimizde; 950 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Dünyanın en büyük dönüşüm hamlesini gerçekleştirdik. Konut seferberliğimizin bir halkası da Bursa'mızda. 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projemiz devam ediyor, konutlarımız yükseliyor. İlaveten; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında, Bursa'da 3 bin 771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. Nilüfer'de ve Orhangazi'de konutlarımızı önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kestel, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl, Harmancık ve Orhaneli'nde 9 ayrı projemizde de hak sahiplerini belirledik. İnşaatlarımıza başlıyoruz. Bursa'mız; İller Bankamızın da en titiz çalışmalarının, en ihtiyaç duyulan projelerinin yapıldığı ilimiz. 2003'ten bugüne; içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi sektörlerde; tam 4 milyar 300 milyon lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1.5 Milyar liralık 9 projemiz de, Bursa'nın tüm ilçelerinde devam ediyor. Bizim gayemiz; Türkiye'yi en küçük mahalli birimden başlayarak imar edecek, inşa edecek, sorunları çözecek, şehrini köy köy, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletimizin hayır dualarını almaktır. Allah'ın izniyle; Cumhurbaşkanımızla, Bakanlarımızla, Milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, tüm belediyelerimizle birlikte; Bursa'yı tarihiyle, yeşiliyle gün yüzüne çıkaracak ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız" dedi.

"Bursa'yı yıkarak güzelleştiriyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa Türkiye'nin çınarıdır. Bursa her geçen gün gelişen bir şehirdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana canla başla çalışıyoruz. Bursa'yı daha da yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bursa için 7 tane müjde açıklamıştık. Bunları tek tek yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yıkarak da Bursa'yı güzelleştiriyoruz. Şu an Çekirge Teras isminde bir projesinin startını veriyoruz. Bir projemizde Atatürk Kapalı Spor salonunu yıkımı tamamlanarak Millet Bahçesine dahil edeceğiz. Butik spor salonu ve 250 araçlık otoparkı hizmete açacağız. Bir başka projemiz ise, hanlar bölgesinin etrafının boşaltılmasıdır. Bugün Kızılay ve İş-Kur binasının yıkımı gerçekleştireceğiz. Sivil mimari yapı ortaya çıkmış olacak. Proje kapsamında Zafer Plaza'dan Ulucami'ye kadar olan alan kaldırılarak Bursa'ya meydan kazandırılmış olacak. Turistler için bir başlangıç yeri olacak. Proje uyguladığımız alan bünyesinde 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe'nin bulunduğu, tam nlamıyla bir açık hava müzesi olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin girişi olacak. Biz bir şehrin güzelleşmesinde ortak aklın gücüne inanıyoruz. Bunlar, Bursa'nın yıllardır heyecanla beklediği ama adım atılamayan projelerdi. Biz Bursa'nın Türkiye'nin kalkınmasında desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa'nın UNESCO Dünya Miras listesinde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere bihakkın taşınması gereken bir mirastır. Bunların yanında örneğin sıcaksu kentsel dönüşüm alanı ve yunuseli havaalanı gibi bölgelerde de yapılacak çalışmalarla Bursa'yı hak ettiği değeri katacağız" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursa'da bir değişim ve dönüşüm başlandı. Bursa'ya değer katacak projelere imza atacağız. Karara bağlanan projelerin hayata geçirilmesine ve Bursa'ya değer katacak projelerin hayırlar vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Törene, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından iş makineleriyle binanın yıkımına başlandı.