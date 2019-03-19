Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne Kadar 19 Bin İnşaattan Alınan 561 Bin Çipli Beton...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne Kadar 19 Bin İnşaattan Alınan 561 Bin Çipli Beton...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar 19 bin inşaattan alınan 561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar 19 bin inşaattan alınan 561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika
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