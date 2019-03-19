Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne Kadar 19 Bin İnşaattan Alınan 561 Bin Çipli Beton...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar 19 bin inşaattan alınan 561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "Bugüne kadar 19 bin inşaattan alınan 561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:16 Kaynak: AA
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