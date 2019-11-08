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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da(2)

7 saat önce

YAPIMI SÜREN MİLLET BAHÇESİNİ İNCELEDİBursa'daki ziyaretlerine AK Parti İl Başkanlığı ile devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesine gidip incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da(2), System.String[]

YAPIMI SÜREN MİLLET BAHÇESİNİ İNCELEDİ

Bursa'daki ziyaretlerine AK Parti İl Başkanlığı ile devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesine gidip incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bursa'daki ziyaretlerini valilik ile sonlandıran Bakan Kurum, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,


Murat Kurum, Osmangazi, AK Parti, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:45 Kaynak: DHA
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