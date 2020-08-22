Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da (2) - Son Dakika

BAKAN KURUM BİLGİ ALARAK TALEPLERİ DİNLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki programı kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililerden, yürütülecek çalışmalarla ilgili basına kapalı toplantıda bilgi alarak, taleplerini dinledi. Osmangazi ilçesinde Sıcaksu bölgesindeki kentsel dönüşüm alanlarını da gezen Bakan Kurum'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti. Vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili taleplerini dinleyen Kurum, hiç kimse mağdur edilmeden dönüşümün yapılacağını ifade etti.Bakan Kurum, 2021 yılının ilk çeyreğinde konutların ihalesinin yapılacağını, 2022'nin sonuna doğru da etap etap konutların bitirileceğini kaydetti.

Muammer İRTEM/BURSA,