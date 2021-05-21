Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bursa'da kentsel dönüşüm yıkım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bursa'da kentsel dönüşüm yıkım töreninde konuştu Açıklaması

21.05.2021 14:23
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bursa'da kentsel dönüşüm yıkım töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir." dedi.

Kurum, Mevlana 7. Etap ve Mollaarap Mahallesi Kentsel Dönüşüm Yıkım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bursa'nın bir cihan devletinin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu, bunun için kenti çok önemsediklerini söyledi.

Bursa'nın Türkiye'de yaşayan her bir insanın nasıl bir ve beraber olduğunun, dayanışmayı, kardeşliği nasıl tesis ettiğinin canlı örneği olduğunu belirten Kurum, "Bir devlet kurmak, bir şehir inşa etmek, bir eser bırakmak, dahası geride bir vatan bırakmak, gelecek nesiller, bizler için bir medeniyet bırakmak budur." diye konuştu.

Kurum, hizmet edenin, üretenin, eserler yapanın, şehri imar, gönülleri ihya edenin unutulmayacağını dile getirerek "Rabb'im bizleri bu vefakar milletin dualarını alanlardan, bizleri ecdadımıza layık torunlar eylesin. Bugün Filistin'de, Gazze'de masum insanların dünyanın gözleri önünde katledildiği bir dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, kadim medeniyetimizin, Osmanlı'nın 3 kıtada hakim kıldığı birlikte yaşama ahlakı ve hukukudur." ifadesini kullandı.

Bakanlığın yaptığı çalışmalara değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Her yıl 300 bin, 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda da Ankara, İstanbul, Bursa, Elazığ, Malatya, İzmir'de vatandaşımızın bu noktada kangren olmuş nerede ne problemi varsa hepsine ilişkin çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz ve 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutta oturan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutu inşası yürütülmektedir."

Kurum, Bursa'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda yaklaşık 55 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizerek "TOKİ ile toplam yatırım değeri 7 milyar lira olan 22 bin konutu sosyal donatılarıyla birlikte tamamlarken diğer yandan yatırım bedeli 785 milyon lira olan 2 bin 136 yeni sosyal konut projemizi sürdürüyoruz." dedi.

Toplam alanı 680 bin metrekare olan 7 millet bahçesini hızla tamamladıklarını aktaran Kurum, "Bir taraftan da İller Bankamızla 2003'ten bugüne tam 4 milyar 300 milyon lira tutarında 194 altyapı projemizi tamamladık. 1,5 milyar liralık 9 projemiz de süratle devam ediyor." diye konuştu.

Bursa'da süren projeler

Bursa'daki yatırımlara değinen Kurum, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Şehrimizin 3 ayrı noktasında Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor kompleksinden sıcak su termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemizin müjdesini vermiştik. UNESCO dünya tarihi miras listesindeki Hanlar Bölgesi'nde çalışma başlattık. Tophane'den başlayarak Ulu Cami'yi, Kozahan'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarşısı'na kadar 252 tarihi yapının yer aldığı bölgede çalışmalarımızı süratli şekilde sürdürüyoruz. Ulu Cami'nin çevresini daha da güzelleştirecek 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'mıza kazandırıyoruz."

Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Burada 60 dönümlük alanda 2 etap halinde kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimizde şimdi yeni bir aşamayı daha başlatıyoruz. Rezerv alan olarak belirlediğimiz 7. etapta 900 konutu yıkıyoruz. 7. etapta 650, yakında başlatacağım 8. etapla birlikte toplamda 1252 yeni konutun inşasını yapıyoruz. Proje, Bursa'ya çok değer katacak." ifadesini kullandı.

Kurum, 2018 yılında toprak kayması riski nedeniyle Mollaarap Mahallesi'nde yaklaşık 4 hektar alanı "riskli alan" olarak ilan ettiklerini anımsatarak vatandaşların güvenliğini sağlamak için bölgeyi tamamen boşalttıklarını, burayı yeşil alan olarak Bursa'ya kazandıracaklarını vurguladı.

Akpınar Mahallesi'nde de 2 bin 200 hak sahibi vatandaşın olduğu alanda kentsel dönüşüm yapılacağını daha önceden ifade ettiklerini hatırlatan Kurum, "Süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Burada da Bursa'nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini gerçekleştireceğiz. Zemin üzeri 5 katı geçmeyecek mahalle kültürünün yaşatılacağı konutları yapacağız." dedi

Bakan Kurum, sıcak su bölgesindeki 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından termal turizmi canlandırmak adına çalışmalara başladıklarını da belirterek kamulaştırma çalışmalarıyla 190 bin metrekare alanda mülkiyet sorunlarını tamamen çözdüklerini anlattı.

Programda TOKİ Başkanı Ömer Bulut da kurumun Bursa'daki projeleri hakkında bilgi verdi.

Törene, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa milletvekilleri, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

geri dönüşüm, Murat Kurum, Yatırım, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bursa'da kentsel dönüşüm yıkım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son Dakika Haberleri
15:43 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu!
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu
15:24 Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi
15:19 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim
15:13 Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
15:11 Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
14:45 İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
14:24 Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi
14:22 Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu!         
15:44
CHP'li Özel, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu Bakan Soylu'ya sordu CHP'li Özel, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu Bakan Soylu'ya sordu         
15:40
Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı acı olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı acı olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti         
15:25
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim         
15:19
Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı         
15:11
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti         
14:53
Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi         
14:24
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti         
13:17
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 15:47:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Bursa'da kentsel dönüşüm yıkım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement