Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'daki Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'daki Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu Açıklaması

21.05.2021 15:52
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'daki Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 millet bahçesi projesi yapıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 millet bahçesi projesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizin hizmetine sunduk. 264 millet bahçemizin yapımına da hızla devam ediyoruz." dedi.

Kurum, Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul'dan adeta tırnaklarıyla kaza kaza başlayarak alın teri, gözyaşı, aşk ve milletin dualarıyla ilmek ilmek ördüğü 81 ilde, adeta bir şehircilik devrimi yaşandığını belirtti.

"Millet şehirciliği" yoluna yeni yüzlerce proje ekleyerek, her gün bir taş daha koyarak, heyecanla devam ettiklerini aktaran Kurum, "Bizim şehircilik devrimimiz, hiçbir zaman geometrik, sıradan, tekdüze, derinliksiz, geçmişi silen, milleti hiçe sayan bir ceberut devlet şehirciliği olmadı. Tam aksine vatandaşımıza huzur veren, şahsiyetini güçlendiren, kimliğini hatırlatan, ruh katan ve heyecanlandıran bir tarihe saygılı millet şehirciliğini hakim kıldık." diye konuştu.

Millet bahçeleriyle şehirlere yeni nefes alanları kazandırdıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem anında insanlarımız toplanabileceği, deprem toplanma alanlarının ihtiyacını aslında yaşadığımız tüm depremlerde görüyoruz. İşte bugün açtığımız, şimdi fidanlarını dikeceğimiz, tüm millet bahçelerimiz depremde birer toplanma vazifesi görecek. Arkadaşlarımız buna göre projesini çiziyorlar, buna göre inşasını gerçekleştiriyoruz. Allah göstermesin bir deprem esnasında geçici barınma, beslenme, sağlık ve gıda ihtiyaçlarını gidereceğimiz ve burada geçici toplanma vazifesi görecek alanların çok önemi var. Pandemi süreci de yeşilin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Şehirlerimizin nefes aldığı alanların sayısını ve miktarını artırmamız gerektiğini her seferinde söylüyoruz. Bu proje iklim değişikliğiyle mücadelede kapsamında çok önemli bir adımdır. Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 millet bahçesi projesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizin hizmetine sunduk. 264 millet bahçemizin yapımına da hızla devam ediyoruz."

Kurum, şehircilik kültürünün en kıymetli parçası olan bahçe kültürünü yeniden ihya etmek hedefiyle 2023 yılına kadar her ile en az bir millet bahçesi kazandıracaklarını aktardı.

Millet bahçelerini insanı merkeze alan, medeniyetin yüklediği bir sorumluluk olarak gördüklerine dile getiren Kurum, bu bahçelerin Türkiye'nin dört bir yanındaki, mülkiyeti devlete ait, paha biçilemez, en değerli alanları hiçbir şekilde rant gözüyle bakmadan vatandaşlara sunulduğunu anlattı.

"25 yıl öncesine kadar şehirlerin en güzel alanlarını, belediyelerin sosyal tesislerini ne yazık ki milletimize kapatmışlardı." diyen Kurum, yüzlerce şehir parkı, bahçeler, binlerce sosyal ve kültürel tesislerle şehirleri güzelleştirdiklerini ve bu mekanları milletle buluşturduklarını belirtti.

300 günde tamamlanacak

Bursa'nın sularıyla, tarım alanlarıyla, ormanlarıyla, geniş parklarıyla yemyeşil bir kent olduğunu, millet bahçeleriyle kentin yeşiline yeşil katmak istediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Tabiat, insanla birleşince, kucaklaşınca güzeldir. Bursa gibi şehirler, doğal çevreleriyle hayatta kalabilir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi vardı. İnşallah bu yapacağımız yeni yeşil alanlarla birlikte bu sözü, 3 milyon metrekareye çıkarma çalışmalarını beraber yapacağımızın sözünü verdik. Yeni alanların üretimini ve projesini yapmak ve vatandaşlara en az 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede projelerimiz var."

Kurum, yaklaşık 258 bin metrekare büyüklüğündeki Gökdere Millet Bahçesi'nin 53 milyon lira yatırım bedeliyle 300 günde tamamlanacağını dile getirerek macera parkurlarının, engelliler için oyuncakların bisiklet yolları, koku, renk ve su bahçelerinin yer alacağı millet bahçesinde, spor alanları, cami, sinema, tiyatro, konser alanı, piknik alanı, çay bahçesi, otopark, 7/24 açık millet kıraathanesi olacağını da sözlerine ekledi.

"En şiddetli biçimde yapılan o zulme karşı çıkıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da söz verdikleri her şeyi yaptıklarını, yapamayacaklarının da sözünü vermediklerini anlattı. "İş bilmez muhalefeti çok gördük ama bu günlerde söz bilmez muhalefeti de yaşıyoruz." diyen Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Filistinli kardeşlerimizin her türlü hakkını hukukunu ve insanlık vicdanında yer bulmuş direnişlerini her platformda Cumhurbaşkanı'mızın bizim irademizin temsilcisi olarak yani milletin iradesinin temsilcisi olarak dile getirdiği konularda savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. En şiddetli biçimde yapılan o zulme karşı çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadelenin dünyada bayraktarlığını yapmış bir milletin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanımızı, onun temsil ettiği o umdeleri, onun şahsında bu zulmü yapan Netanyahu ile aynı cümlede kullanmak söz bilmezliktir. Başta Filistinlilere hakarettir. Herkes madem ki bu milletin yönetimine taliptir, o zaman ne yaptığını bilecek, ağzından çıkanı kulağı duyacak. Ne söylediğini de bilecektir. Bu milletin değerlerine saygının gereği olarak."

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra millet bahçesinin ilk fidanlarını dikti.

Törene, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa milletvekilleri, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra Osmangazi Belediyesince yapımı devam eden Osmangazi Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'daki Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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