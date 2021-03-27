Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çekmeköy Belediyesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkartıldığını belirterek, "Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul'umuza Kanal İstanbul Projesi'ni de kazandırıyor olacağız." dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Millet bahçesinden kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırma projesinden bisiklet yoluna kadar vatandaşların sorun yaşadığı her konuyu Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve teşkilat üyeleriyle değerlendirdiklerini ifade eden Kurum, ilçe için alınan önemli kararların hızlı bir şekilde uygulamaya geçileceğini kaydetti.

Kurum, 81 ilde devam eden ve yaklaşık yatırım değeri 7,5 milyar liraya ulaşan 292 millet bahçesi projesi olduğunu dile getirerek, Çekmeköy Çamlık Mahallesinde bir millet bahçesi projesi yapacaklarını anlattı. Kurum, toplamda 150-200 bin metrekareye ulaşacak projede, gençlik merkezinin olacağını, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılacağını söyledi.

Trafik sorununu çözmek amacıyla yeraltı otoparklarının hayata geçirildiğini aktaran Kurum, "Çekmeköy Belediyesi ile ortak bir proje yürüteceğiz. Yaklaşık 20 milyon liralık projenin 10 milyon lirasını İller Bankası Genel Müdürlüğü ve kalan kısmını da kredi vermek suretiyle, belediye binasının hemen önünde bulunan 50 bin metrekarelik alanı bir peyzaj ve meydan düzenlemesi olarak düzenliyoruz. Altına 400 araçlık bir otopark yapıyoruz ki bölgenin bu otoparklardan istifade edebilmesi amacını da taşıyoruz. Bu projeye de başlayacağız ve yıl sonuna kadar da bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Taşdelen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde içinde bisiklet yolları ve otoparkların olduğu toplam 5 milyon liralık projeyi gerçekleştireceklerini de bildirdi.

Ümraniye'de 3 bin metrelik gürültü bariyerini yaptıklarını hatırlatan Kurum, bugün de Çekmeköy'de Şile güzergahı üzerinde Alemdağ'da nikah sarayı önünden başlamak üzere yaklaşık 3 bin metrelik gürültü bariyerini ilçeye kazandıracaklarını dile getirdi.

Kurum, "Bu kapsamda 10 milyon liralık projenin yarısını hibe, yarısını da İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle destek olmak suretiyle Çekmeköy Belediyesi ile birlikte yapacağız." dedi.

İlçede gerçekleşecek su baskınları nedeniyle 4 mahallede bir yağmur suyu projesi yapılacağını ifade eden Kurum, yağmur suyu hatlarını yenileyeceklerini ve üst yapıda düzenleme yaparak vatandaşların sorununu çözeceklerini söyledi.

Kanal İstanbul projesi askıya çıktı

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonunu açıkladığını anımsatarak, ülkede güveni ve istikrarı tesis etmek üzere yatırımlara olduğu gibi devam edeceklerini anlattı.

Kararlı bir şekilde şehirlerin refah seviyesini ve vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek adına projeleri yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde kentsel dönüşümden millet bahçesine ve sosyal konuta kadar Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği vizyon çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz. 10 millet bahçesini bitirdik ve İstanbul'umuzda vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 117 bin bağımsız bölümden oluşan projeleri de İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde yapmaya devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılına giden yolda güçlü Türkiye'nin güçlü İstanbul'u için adımlarımızı atmaktır. Bu çerçevede vatandaşların rızasıyla onların talepleri doğrultusunda gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye gayret gösteriyoruz."

Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin daha önce 1/100.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının askıya çıkarıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarımızdan gelen talepleri, yapılan itirazları değerlendirdik ve 1/100.000'lik planımızı geçen hafta itibarıyla askıya çıkardık. 1/5.000, 1/1.000 uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul'umuza Kanal İstanbul Projesi'ni de kazandırıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Cumhurbaşkanının açıkladığı istihdam paketi kapsamında gençleri ve genç mezunları daha fazla istihdam edecek projeyi başlattıklarını belirterek, bu kapsamda belediye ve ilgili kuruluşlara genelge gönderdiklerini, bakanlığa bağlı kuruluşlar, TOKİ, Emlak Konut ve Emlak Katılım Bankası, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi, 922 ilçe ve belde belediyelerinde bundan sonra yapılacak ihalelerde ve ihale şartnamelerinde çalıştırılacak teknik personelin en az yüzde 20'sinin yeni mezun ya da mezuniyeti üzerinden 3 yıl geçen kişilerden olması şartının aranacağını kaydetti.

Kurum, bu şekilde genç mühendis, mimarlara, teknikerlere, iç mimarlara destek olacak adımların atılacağını dile getirdi.

Bursa'da yaşanan heyelan

Bakan Kurum, Bursa'da yaşanan heyelan ve sel felaketinin ardından binaların tahliyesiyle ilgili soru üzerine Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki 7 binanın aşırı sel ve yağışlar ile istinat duvarının kayması sebebiyle göçme tehlikesi yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

" Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD, ortak bir çalışma yürüttüler. Bu kapsamda vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Bu süreçte Bakanlık ve ekiplerimiz binaların boşaltılmasından sonra da detaylı bir şekilde inceleme yapacak. Burada iskan faaliyetlerinin sürdürülebilir ve sürdürülemeyeceğine ilişkin tespitleri ve deneyleri sahada yapacağız ve vatandaşların burada can güvenliği riski olmadan oturabilmelerini temin etmek amacıyla da gerekli tedbirleri alacağız. Yaptığımız incelemede şayet burada oturma riski varsa diğer alanlarda ve şehirlerde yaptığımız gibi Bursa Osmangazi ilçesindeki 7 binayı da boşaltmak suretiyle vatandaşların sağlam ve güvenli alanlarda iskan etmelerini temin etmiş olacağız."