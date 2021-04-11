Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı Açıklaması

11.04.2021 12:47
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binadan eşyasını alamayanlara ilk etapta 30 bin lira eşya yardımı yapılacağını belirterek "1150 lira da aylık kira yardımı yapacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binadan eşyasını alamayanlara ilk etapta 30 bin lira eşya yardımı yapılacağını belirterek "1150 lira da aylık kira yardımı yapacağız." dedi.

Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokağı'nda bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan Açelya Apartmanı'nın etrafında incelemede bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'dan alanda yapılacak çalışmalar ve yıkım sürecine ilişkin bilgi alan Kurum, yanına gelen apartman sakini Turan Evli ile konuştu.

Evli, Bakan Kurum'a enkazın içinde bulunan halıları göstererek "Bunlar benim kızımın çeyizi. Alabilir misiniz?" diye sordu. Bakan Kurum'un talimatıyla koruma tarafından çıkarılan halılar Evli'ye teslim edildi.

Daha sonra Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte, boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlarla konuştu.

Sürece ilişkin bilgi veren Kurum, "İstinat duvarına bağlı bütün binaları arkadaşlarımız etüt ettiler, bu etüt çerçevesinde burada riskli gördüğümüz ne kadar bina varsa o binaları kentsel dönüşüme tabi tutacağız. Bu, bir afet değil. Bir ihmal sonrasında meydana geldi. Biz sizleri yalnız bırakmamak adına büyük bir alanda kentsel dönüşüm projesini inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

"Hep birlikte üstesinden geleceğiz"

Çalışmalara Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesinin de destek vereceğini belirten Kurum, "Hep birlikte üstesinden geleceğiz, inşallah sizleri yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Açelya Apartmanı'nın bulunduğu alandaki binaların hepsini riskli gördüklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Çünkü kayma riskli var, istinat duvarı birbirine bağladığı için problem teşkil ediyor. Şimdi siz buradan eşya alamadınız, alamayacaksınız. Tedbiren 21 bina boşaltıldı ama bizim burada riskli gördüğümüz 14 parsel var, 3'ü boş. 11 bina proje içerisine dahil edilecek. Burada bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız, o ofiste arkadaşlarımız size detaylı bilgileri verecekler. Bu süreci nasıl yürüteceğimiz hem taşınma hem kira yardımlarına ilişkin ne verebileceğimizi, hepsini detaylı bir şekilde orada bilgilendirecekler sizi. O bilgiler çerçevesinde de inşallah birlikte yapacağız. Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza ilk etapta 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. İnşaat süresince de kira ve taşınma yardımı yapacağız. 1150 lira aylık kira yardımı yapacağız, inşaat süresince de o kira yardımlarını alacaksınız. Eşyasını alan vatandaşlarımız sadece kira ve taşınma yardımı alacaklar. Kiracılara da taşınma yardımı vereceğiz. Eşyasını alamayan ev sahibi de olsa kiracı da olsa eşya yardımı yapacağız."

"Maliyetten yüzde 30, yüzde 40'a varan indirim yapacağız"

Vatandaşlar, "Kalacak yer sorununuz var mı?" diye soran Bakan Kurum'a, sokaklarına yakın bir devlet yurdunda kalmak istediklerini söyledi.

Kurum, "Biz bir imar çalışması yapacağız. İnşaat maliyetlerinden düşürebilmek adına her türlü katılımı sağlayacağız. Oradaki belediyenin arsasını projenin içine dahil edeceğiz ki proje maliyeti düşsün. Bakanlık olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maliyetten yüzde 30, yüzde 40'a varan indirim yapacağız, kalan kısmını da uzun vadede size ödeme imkanı vereceğiz." diye konuştu.

Vatandaşların evlerinin maliyetini söyleyerek zararlarını dile getirmesi üzerine Bakan Kurum, "Şu anda 550 eden daireleriniz, projelerimiz bittiği zaman 1 milyon civarında eder. Çünkü bütüncül bir proje yapacağız. Sizin zararınız olmaz. Şu anda bence zararı düşünmeyin, kimsenin canına bir zarar gelmedi. Biz gerekli fedakarlığı yapacağız." dedi.

Kentsel Dönüşüm, Murat Kurum, Çankaya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika


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