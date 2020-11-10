Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 10 Kasım paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Bakan Kurum, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"10 Kasım" ve "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" etiketi ile yaptığı paylaşımda Kurum, "İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.