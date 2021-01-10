Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ankara'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ankara'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

10.01.2021 23:33
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ankara'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

Murat Kurum, Kalecik, Deprem, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ankara'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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