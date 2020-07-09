Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Dipsiz Göl" paylaşımı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Dipsiz Göl" paylaşımı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:12 Kaynak: İHA
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