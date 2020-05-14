Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Çiftçiler Günü paylaşımı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Üreterek topraklarımızı bereketlendiren çiftçilerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bakanlıkça hazırlanan videoya da yer veren Kurum, "Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlu olsun. Üreterek topraklarımızı bereketlendiren çiftçilerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçilerin görüntülerinin yer aldığı videoda, Hazine'ye ait atıl tarım arazilerin üretime açıldığına işaret edildi.

Kurum, videodaki konuşmasında ise, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız, iş birliği ve güçle çiftçilerimizi, çiftçi ailelerimizi çok farklı boyutlarda destekleme noktasında son derece önemli çalışmalara imza attık, atıyoruz atmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"320 bin hektar araziyi sulayacak proje ile çiftçilerimizin yanında olacağız"

Kurum, Bakanlığın sulama projelerine ilişkin de şunları kaydetti:

"TOKİ başkanlığımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda 320 bin hektar araziyi sulayacak proje ile çiftçilerimizin yanında olacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de videoda Hazine'ye ait atıl tarım arazilerin üretime açılmasına ilişkin olarak, "Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerinizin ekilmesini sağlayacağız." bilgisini verdi.