Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama

11.10.2020 14:37

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay'da meydana gelen yangınla ilgili, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, AFAD'ımız, sahada her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay'da meydana gelen yangınla ilgili, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, AFAD'ımız, sahada her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları, deprem hasarının dışında yangından dolayı betonarmede, taşıyıcı sistemde herhangi bir zarar olup olmadığının tespitini yapıyorlar." dedi.

Bakan Kurum, Konyaspor tesislerini ziyaretinin ardından, çevre düzenlemesi ve bisiklet yolunu incelemek üzere Fırat Caddesi'ne geldi.

Kurum, buradaki MTA tramvay durağında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Hatay'daki yangınla ilgili bir soru üzerine Kurum, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, AFAD'ımız sahada her türlü çalışmayı fiilen yapıyorlar. Bakanlığımızın hasar tespit ekipleri de sahadalar. Oluşan hasarları deprem hasarının dışında, yangından dolayı betonarmede, taşıyıcı sistemde herhangi bir zarar olup olmadığının tespitini yapıyorlar. Tespit neticesinde de inşallah her depremde, her selde olduğu gibi Hatay'ımızdaki yangında da devletimiz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı Hatay'ımıza yapacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

" Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanındayız"

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğunu anımsattı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalci girişimini kınadıklarını ifade eden Kurum, "Can Azerbaycan'ımızın, kardeş Azerbaycan'ımızın bu noktada haklı mücadelesinin yanındayız. Masum çocukları, bebekleri, kadınları ateşkes ilan edilmesine rağmen bombalayan Ermenistan'ın bu zulmüne karşı, tüm Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var"

Bisiklet yollarıyla ilgili da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede yatay şehirleşme ve bu şehirleşmeler arasında ekolojik koridorların önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayan bu ekolojik koridorların bir parçasının da millet bahçeleri olduğunu belirten Kurum, "Şu an 81 ilde devam eden projelerimiz var. Bu projelerimiz içinde bisiklet yollarımız var. Bisiklet yollarıyla alakalı da 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var. Bu ekolojik koridorlarının da bir parçası olacak, yeşil yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla ekolojik koridorlarımızı, millet bahçelerimizi birbirine bağlayacak bu proje bizim için hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Bu çalışmaların 1600 kilometre kıyı güzergahında, 1550 kilometre de tarihi, kültürel, doğal alanların birbirine bağlanmasında yürütüldüğünü anlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

" Edirne'den giren bir vatandaşımızın Hakkari'ye kadar hem bu doğal alanlarımızı hem kültürel alanlarımızı hem de şehirlerimizin en önemli lokasyonlarını birbirine entegre edecek, bağlayacak bisiklet yolları projemizi inşallah yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle Türkiye'ye örnek olacak bir bisiklet yolu master planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde Konya'mız şu an dünyada en fazla bisiklet yolu olan 2. şehrimiz. 550 kilometre bisiklet yoluna sahip. İnşallah 2030 yılına kadar bisiklet yollarını 750 kilometreye çıkaracak çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yapıyoruz."

Kurum, Türkiye'de ilk örnek olan bisiklet yolu köprüsünün de Konya'da olduğunu ifade etti.

Bisiklet tramvaylarında da vatandaşların güvenle seyahat edebildiğini anlatan Kurum, "Amacımız, hedefimiz bisiklete binmeyi arttırmak. Bu noktadaki altyapıyı da yerel yönetimlerimiz olarak bakanlığımızın vereceği her türlü destekle arttıracağımızı ifade ediyorum." dedi.

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama

Murat Kurum, Bisiklet, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika

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