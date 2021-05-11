Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması
11.05.2021 02:09
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu belirtti.
Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İşgalci İsrail yönetiminin saldırganlığına karşı Mescid-i Aksa'yı savunmak aynı zamanda insanlığın onurunu savunmaktır. Zulme sessiz kalmak, zalime destek olmaktır. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısındadır." ifadelerini kullandı.
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