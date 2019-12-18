Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması - Son Dakika
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi gerçekleştiği zaman, Boğaz'ımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız, hem hava hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi gerçekleştiği zaman, Boğaz'ımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız, hem hava hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Bu çerçevede, deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin olarak, "Ülkemiz için gerçekten çok önemli gördüğümüz bir proje. Bu noktada, biz 'Kanal İstanbul Projesi, Boğaz'ın koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir' diye altını çizerek ifade ediyoruz. ÇED sürecini de tamamladık. Bu süreçte de gerçekten, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, üniversitelerimizle, hocalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk ve bu grup çerçevesinde, çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekliyle bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede, proje gerçekleştiği zaman, Boğaz'ımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız, hem hava hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Bu çerçevede, deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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