Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki Çökmeyle İlgili Açıklama (1)
1 saat önce
İstanbul DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, Kartal
'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" dedi.
Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:43 Kaynak: DHA
Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 19 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti
Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz
Kızı Melisa'nın Velayet Davasını Kaybeden Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: Kızım Benimle Kalacak
Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi