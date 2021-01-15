Son dakika... Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki - Son Dakika

Son dakika... Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki

15.01.2021 20:35

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak ifade ettikleri 'sözde' ifadesinin milletimizin sinesinde bir karşılığı yoktur.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak ifade ettikleri 'sözde' ifadesinin milletimizin sinesinde bir karşılığı yoktur." dedi.

Konya basınıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Kurum, basın mensuplarının çalışmaları sayesinde, vatandaşın beklentilerini yakından takip etme fırsatı bulabildiklerini söyledi.

Konya için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Kurum, ülkenin yarınları için ibadet aşkıyla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Kendileri bu gayreti ortaya koyarken ülkede taş üstüne taş koymamış, ülkede tek bir paslı çivisi dahi nasip olmayanların, sözde muhalefet yapanların seslerini duyduklarını belirten Kurum şöyle konuştu:

"Özellikle Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak ifade ettikleri 'sözde' ifadesinin milletimizin sinesinde hiçbir karşılığı yoktur. Türkiye vesayet dönemlerinden kalan bu kodları, bu sözleri tarihin çöplüğüne gömmüştür. Milletimiz 18 yıldır bu seslere sandıkta gereken cevabı vermiştir, vermeye de devam edecektir. 27 Nisan e-muhtırasını hatırlayın. O dönemin vesayet odakları ne demişlerdi? 'Biz sözde değil, özde Cumhurbaşkanı istiyoruz'. Demek ki bugün 'sözde' diyenlerle dün 'sözde' diyenler aynı zihniyetin farklı tezahürleridir. Durmuyorlar. Her hafta ya öğretmenlerimize, ya hakim ve savcılarımıza, ya da çiftçilerimize, esnafımıza hakaret ediyorlar. Yine bunlar milletimizi sevince boğan Ayasofya Cami'mizin açılmasını '2020'nin felaketi' olarak görüyorlar. Yine, 'Başörtülü bir hakimin ben adaleti sağlayacağına inanmıyorum.' cümlesi gibi bir garabete, bir rezilliğe imza atıyorlar. 'Erdoğan ancak depremle, felaketle, savaşla gider, seçimle gitmez.' kabilinden, siyaseten çukur bir cümlenin altına imza atıyorlar."

"Gencecik kızlarımızın hayatlarını mahvettiniz"

"Milletimizin aklıyla, kalbiyle oynamaya kalkmayın. Yanlış yapıyorsunuz." diyen Kurum, AK Parti'nin millet için, demokrasi ve insan hakları için bedel ödeyenlerin omuzlarında yükselttiği bir davanın adı olduğunu söyledi.

Kurum, AK Parti'nin 18 yıldır yönettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, 83 milyonun ortak yuvası olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm makamları, bu milletin iradesiyle iş başına gelmiştir, milletiyle kol koladır, gönül gönüledir. CHP'nin elinden yıllarca acı çekmiş bu aziz milletin hizmetkarıdır. Siyasi eleştiri yapacaksanız, usulünce siyaset yapacaksanız işte meydan burasıdır. Hodri meydan. Ama siz siyaset yapmak istemiyorsunuz. Sizler istismarcısınız. Laikliği istismar ettiniz, milletin ensesinde yıllarca boza pişirdiniz. Demokrasiyi istismar ettiniz. Milletimizin inancını yok saydınız. Yıllarca bu milletin başörtüsüyle uğraştınız, gencecik kızlarımızın hayatlarını mahvettiniz." ifadesini kullandı.

Geçmişte başörtülü gençlerin eğitim haklarının ellerinden alındığını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Hülasa; darbeci, vesayetçi zihniyet o günlerde bırakın siyaseti, insani anlamda bile sınıfta kalmış ve milletimizden tokadı yemiştir. Bu millet, bu Konya, tıpkı 28 Şubatçılara yaptığı gibi, bu zihniyetin bir tezahürü olan FETÖ'cülerin hain darbe girişimini de püskürtmüş bir millettir. Yine çelik gibi iradesiyle, gelen bu saldırıları Allah'ın yardımıyla püskürtmeye kadirdir, sandıkta da hesabını sormaya kadirdir."

Konyaspor'a da değinen Murat Kurum, "Konyaspor'umuz, ülkemize binlerce sporcu kazandırmış, 100 yıllık bir çınarımız. Bu yıl Konyaspor'umuzun ligin zirvesindeki güçlü rakiplerini mağlup etmesi, bizi çok sevindirdi. İnşallah bu yıl takımımızdan büyük beklentilerimiz var. Konyaspor'umuz kurumsal yapısıyla, altyapısıyla, teknik ekibiyle bunu yapabilecek güçtedir. İnşallah yarınki Göztepe maçından da galibiyetle ayrılacağız. Konyaspor için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya hazırız." diye konuştu.

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri, merkez ilçe belediye başkanları, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ile televizyon ve gazete temsilcileri katıldı.

Son dakika... Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı ifadesine tepki
Son dakika... Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı ifadesine tepki
Son dakika... Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı ifadesine tepki
Son dakika... Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı ifadesine tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki - Son Dakika Spor


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