Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada gündeme gelen görüntülere ilişkin, "Yüklenici firmaya projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada gündeme gelen görüntülere ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun. Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir. Salda'yı koruyacak olan projenin kendisi kadar uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü'nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle Salda'yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir" ifadelerini kullandı.



"Proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız"



Bakan Kurum, açıklamasında şunları da kaydetti:



"İlk etapta Salda'da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık. Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına Salda Gölü proje alanına 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler." - ANKARA