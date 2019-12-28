Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Denizli'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Denizli'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Denizli'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde depremden zarar gören vatandaşlar için yapılan TOKİ konutlarını mayıs veya haziran ayında bitirerek, 320 hak sahibinin yaralarını sarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Denizli'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde depremden zarar gören vatandaşlar için yapılan TOKİ konutlarını mayıs veya haziran ayında bitirerek, 320 hak sahibinin yaralarını sarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Denizli programı kapsamında iki ilçede ziyaretlerde bulundu. TOKİ'nin sürdürdüğü konut projelerini inceleyen Kurum, örnek daireleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bozkurt ilçesindeki inşaat sahasında gazetecilere açıklama yapan Kurum, 8 Ağustos'taki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Çardak ve Bozkurt'ta 3 bin 418 ağır hasarlı, 465 az hasarlı binanın saptandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Ağustos itibariyle depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için konutların inşasına başladıklarını vurgulayan Kurum, "O gün, vatandaşımızın yaralarının devletimizin eliyle en hızlı şekilde sarılacağı, mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceği sözünü vermiştik. İnşaatlarımıza başladık. İnşaatlarımızın kaba kısmı bitmiş durumda, inşallah mayıs - hazirana kadar da ince inşaatları tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslimi yapılacak." dedi.

Çardak'taki 179 bağımsız bölümden oluşan, içinde cami ve sosyal donatıların da bulunduğu inşaatın da yüzde 50 oranında tamamlandığını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah iki inşaatımızı da süresinden çok daha önce mayıs - haziran ayında bitirerek yaklaşık 320 hak sahibi vatandaşımızın yaralarını sarmış olacağız. Diğer tarafta Acıpayam'da depremde zarar gören vatandaşlarımızla ilgili de konut inşaatlarımız devam ediyor. Bu projelerimizi İçişleri Bakanlığımız ile AFAD'ımız ile Kızılayımız ile afetin olduğu ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olmak suretiyle yürütüyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda modern sağlam, güvenli konutlarımızı inşa edip Denizlili vatandaşlarımıza vermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bozkurt ilçesinde depremden zarar gören Hamidiye Camisi konusunda da Kurum, caminin kısa sürede yenilenmesi, çadırda namaz kılan vatandaşlar için de geçici bir yer yapılması talimatını verdi.

Bakan Kurum'a Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Murat Kurum, Denizli, Çardak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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