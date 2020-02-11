Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, İlbank'ta düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından Abdullah Paşa Mahallesi'ne geçti.

Mahallede ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkımına başlanan binaların bulunduğu alanda inceleme yapan Kurum, çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerindeki yıkım çalışmalarını izleyen Kurum, depremzedelerle görüştü, onların taleplerini dinledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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