Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı Açıklaması

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu.


Kurum, beraberindeki heyetle Sürsürü Mahallesi'nde aralarında depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği çöken binanın da bulunduğu Dilek ve Petek sitelerindeki binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi.

Bölgede yapılacak yeni konutlar için temel atma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi de alan Kurum, daha sonra Rüstempaşa Mahallesi'ne geçti.

Bakan Kurum, devam eden yıkım çalışmalarını inceledi, orta ve ağır hasırlı binaların durumu ile ilgili bilgi aldı, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, depremin olduğu ilk andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda tüm bakanlıkların Elazığ için seferber olduğunu belirtti.


Geçen 23 günlük sürede, Elazığ'ın bütün hasar görmüş mahallelerini, sokaklarını, caddelerini kentin vekilleri, belediye başkanları ve muhtarları ile tek tek gezdiklerini ve halkın acılarına ortak olmaya çalıştıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:


"Elazığ'da yapılması gereken ihya ve inşa faaliyetlerini ve kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Depremde belki az hasar görmüş, belki orta hasar görmüş ama dönüşmesi gerektiğine inandığımız şehir merkezinde, Mustafapaşa'da, Rüstempaşa'da, Abdullapaşa'da, Sürsürü'de, Aksaray'da, Kızılay'da ve bilhassa olması gereken tüm alanlarda projelerimizi başlattık. Yine hasar tespit çalışmalarını suratli bir şekilde tamamladık, diğer taraftan da enkaz kaldırma ve yıkım sürecini yürütüyoruz."


Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde yapılacak konutların ihalesinin tamamlandığını, temel hafriyatının alınmasıyla hafta sonuna kadar temel atma seviyesine geleceğini bildirdi.

"Elazığlılar 'devletimiz sağ olsun' dediler"

Elazığ ile Malatya'da da eş zamanlı olarak ihya ve inşa süreçlerinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:


"İnşallah bir yıl içerisinde projelerimizi etaplar halinde tamamlayıp Elazığ'ımızı bu çektiği sıkıntıdan, acıdan kurtaracak ve gerçekten yaşanabilir, depremle ilgili mücadele noktasında sağlam ve güvenli konutları inşa edeceğimiz bir Elazığ'ı hayal ediyoruz ve bu hayal ettiğimiz projeyi de en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Bu süreçte tüm Elazığlı vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bize çok büyük bir misafirperverlik gösterdiler, acılarını unuttular ve bizle sahada her zaman yanımızda oldular. 'Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun' dediler."

Elazığ'da sürekli bir bakan yardımcısı bulunduracaklarını aktaran Kurum, yakın zamanda sağlam konutların inşasını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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