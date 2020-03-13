Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

30 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Elazığ'da hasarlı binaların yıkım çalışmalarının yürütüldüğü alanlarla Sürsürü Mahallesi'ndeki toplu konut proje alanında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Elazığ'da hasarlı binaların yıkım çalışmalarının yürütüldüğü alanlarla Sürsürü Mahallesi'ndeki toplu konut proje alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, İlbank Bölge Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından depremden etkilenen Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki binaların yıkım çalışmalarını inceledi.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek ve Petek Sitesi'nin yerine inşa edilecek toplu konut alanında inceleme yapan Kurum, buradaki örnek daireyi gezdikten sonra Mustafa Paşa ve Rüstem Paşa mahallelerine geçti, çalışmalar konusunda ilgililerden bilgi aldı.

Kurum, bir araya geldiği mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:48 Kaynak: AA
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