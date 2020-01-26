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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir."
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