Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir."

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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