Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedelerle buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedelerle buluştu.

Bakan Kurum, Elazığ'daki temasları kapsamında depremden etkilenen Yıldızbağları Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kurum, mahalledeki depremzedelerden 17 yaşındaki down sendromlu Özgür Yaşar Aslan ile sohbet etti.

Polisleri sevdiğini belirten Aslan'a, polis şapkası hediye eden Kurum, Aslan ile öz çekim yaptı.

Kurum, Elazığ Cem Vakfı'nı da ziyaret ederek, burada toplanan vatandaşlara kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra Çatalçeşme Mahallesi'ne geçen Kurum, iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi. Kurum, sorunlarını dinlediği esnafın ikram ettiği çayı içti.

Bakan Kurum, depremde tahribatın en ağır olduğu Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerini de ziyaret etti. Bölgede yürütülen yıkım çalışmalarını takip eden Kurum, ilgililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerini de dinleyen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, deprem gününden itibaren yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bölgede çalışma yürüten herkese teşekkür eden Kurum, "Her bir depremzedenin derdiyle dertleniyoruz. Devletimiz yaraların kısa sürede sarılması için tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Hasar tespitleri ve ihtiyaç duyulan yardımları titizlikle yürütüyoruz. Elazığlılara da gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu depremin etkilerini en aza indireceğiz." diye konuştu.

Murat Kurum, Yaşar Aslan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı
Cumhurbaşkanı'nın gözyaşlarından etkilendi, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:49:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]