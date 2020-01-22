Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da (2) - Son Dakika

'DİYARAKIR TERÖRLE DEĞİL, İSTİHDAMLA ANILSIN'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da katıldığı 'İl Danışma Toplantısı'nın ardından bakanlığı bünyesinde kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenlendi.

Bugün düzenlenen toplantıyla Diyarbakır adına birçok projeyi istişare ettiklerini, kent adına önemli kararlar aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, Diyarbakır'ın terörle değil, kültür faaliyetlerle, istihdamla anılmasını istediklerini aktardı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır'da yapılacak 2 bin konuta 22 bin başvurunun olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Sanayi ve Peyas mahallelerinde kentsel dönüşüme kapsamına alınması gereken ve deprem riski taşıyan 2 bin 500 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sanayi ve Peyas mahallelerinde yaşayanlar ister kendi yerlerinde isterse Kayapınar ilçesindeki Talaytepe mevkisine yapacağımız konutlardan faydalanabilirler. Talaytepe'de çok önemli proje yürüteceğiz. İçerisinde millet bahçesinin, yürüyüş yollarının olduğu, kültürümüzü yansıtacak bir master plan çerçevesinde Diyarbakır'ın yeni uydu kenti diyebileceğimiz Talaytepe mevkisine kent tasarım projesi hazırlıyoruz. Bu proje kapsamında bin konut inşa edeceğiz. Bu proje bölgeye örnek olacak bir proje olacak."

6 MİLYON METREKARELİK ALANDA SANAYİ SİTESİ KURULACAK

Bakan Kurum, şehir içindeki küçük sanayi sitelerin taşınması için Bağlar ilçesindeki Oğlaklı mahallesinde 6 milyon metrekarelik alanda yeni bir sanayi sitesi inşa edileceğini belirterek, "Şehir içerisindeki küçük sanayi sitelerin taşınması amacıyla rezerv ve sanayi alanı ilanı yapıyoruz. Bu ilan çerçevesinde küçük sanayi sitelerin dönüşümünü sağlamak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesi amacıyla modern sanayi sitesi yapımı için küçük sanayi sitelerine bu alanın tahsisini gerçekleştireceğiz" dedi.

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