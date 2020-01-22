Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da (3) - Son Dakika

BAKAN KURUM, SUR'DA YAPIMI SÜREN KONUTLARI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile birlikte, terör örgütü PKK'nın Sur ilçesinde hendek olaylarının ardından inşa edilen konutları inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, terör örgütü PKK'nın hendek olaylarında 7 bin 200 konuta zarar verdiğini söyledi. Mağdur olanların yüzde 85'i ile anlaşma sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: