Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık"
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:43
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve... - Son Dakika
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