Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz." - ELAZIĞ