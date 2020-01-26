Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz." - ELAZIĞ

Murat Kurum, Doğanyol, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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