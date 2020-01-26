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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz." - ELAZIĞ
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