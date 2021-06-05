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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Kapsamında Konya Bilim Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Kapsamında Konya Bilim Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu

05.06.2021 10:20
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Kapsamında Konya Bilim Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek Dünya Çevre Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinliklere katılarak öğrencilerle buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek Dünya Çevre Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinliklere katılarak öğrencilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bilim Merkezi'nde yapılan etkinliklere Konya ziyareti kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut da katıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte merkezde incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve Büyükelçi Meyer-Landrut; Sıfır Atık, çevre bilinci, küresel ısınma gibi konularda ortaokul öğrencileriyle etkinliklere katılarak bilim gösterisi izlediler. Gelişmiş robotlar ve bu robotların günlük hayatta nerelerde kullanıldığının katılımcılara aktarıldığı gösterinin ardından AFAD Afet Farkındalık Sergisi ve Dünyamız sergisini ziyaret eden Bakan Kurum ve beraberinki heyet, atölye ve laboratuvar alanlarında öğrencilerde çevre bilinci oluşturacak atölye çalışmalarına katıldı.

Protokol mensupları daha sonra üniversite öğrencilerinden oluşan teknoloji takımlarının yer aldığı ve başta TEKNOFEST olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılıma yönelik çalışmaların yürütüldüğü KAPSÜL Teknoloji Platformu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Üniversiteli gençlerden yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi alan heyet, Sıfır Atık takımının çevresel sorunlara çözüm getiren projelerini dinledi. Bakan Kurum ve beraberinkiler son olarak Planetaryumda iklim ve çevre sorunları hakkında "Dinamik Dünya" filmini izledi.

Konya Bilim Merkezi'ndeki etkinliklerin çevreye duyarlı nesiller yetişmesi açısından çok faydalı olduğunu belirten Bakan Kurum, başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve bütün Bilim Merkezi çalışanlarına teşekkür ederek, herkesin Dünya Çevre Günü'nü tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya Bilim Merkezi'nde bilime ve çevreye duyarlı öğrenciler yetişmesini arzu ettiklerini ve her yaştan bilim meraklısına hizmet verdiklerini belirterek, ziyaretleri nedeniyle Bakan Kurum'a ve Büyükelçi MeyerLandrut'a teşekkür etti. Bakan Kurum Konya Bilim Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu Mehmet AR

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Kapsamında Konya Bilim Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Kapsamında Konya Bilim Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika


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