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Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler."

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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