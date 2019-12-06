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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler."
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